تحضيرًا لمواجهة الهلال في كأس الملك.. الاتفاق يواصل تدريباته ويحتفي بالثنائي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس، عصر اليوم الاثنين، على ملعبه الرديف بالنادي؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه الهلال يوم الأربعاء في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية متنوعة، ثم طبّق الفريق الجانب التكتيكي على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة من 3 فرق تمكّن البرتقالي من كسب التحدي.
وعلى صعيد متصل احتفل الفريق الاتفاقي بالحارس عبدالله العويشير، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي بعد نهاية التدريب؛ وذلك بمناسبة قدوم مولودتيهما مؤخرًا.