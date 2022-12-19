تحضيرًا لمواجهة الهلال في كأس الملك.. الاتفاق يواصل تدريباته ويحتفي بالثنائي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية متنوعة، ثم طبّق الفريق الجانب التكتيكي على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة من 3 فرق تمكّن البرتقالي من كسب التحدي.