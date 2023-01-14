"ديربي الرياض" في ليلة شتاء.. النصر والشباب "سلبية"

خرج فريق الشباب الأول لكرة القدم ونظيره النصر بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الفرنسي "كليمون توربان".