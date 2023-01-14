"ديربي الرياض" في ليلة شتاء.. النصر والشباب "سلبية"

خرج فريق الشباب الأول لكرة القدم ونظيره النصر بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الفرنسي "كليمون توربان".
في الشوط الأول انحصر اللعب في منطقة المناورة حتى الدقيقة الـ28 حين كاد "كريتشوفياك" يحرز هدف السبق لفريقه الشباب من خلال كرة خلفية، لولا يقظة حارس النصر "أوسبينا".
كما أضاع لاعب النصر سامي النجعي فرصة مماثلة عند الدقيقة الـ32.
وتألق حارس النصر "أوسبينا" في التصدي لتسديدة لاعب الشباب حسين القحطاني عند الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، أبدع حارس الشباب "كيم" في التصدي لكرة "تاليسكا ".
كما أضاع "جونيور" كرة شبابية سهلة داخل الصندوق الأصفر عند الدقيقة الـ67. كما أضاع "جونيور" فرصة تقدم الشباب عند الدقيقة الـ68.
وخسر النصر خدمات حارسه "أوسبينا" عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع (6+90)؛ إذ خرج متأثرًا بالإصابة.
وبتلك النتيجة بقي النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 27 نقطة.