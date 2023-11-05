رياضة

دوري أبطال آسيا : الاتحاد في مواجهة القوة الجوية والهلال يلاقي مومباي الهندي

دوري أبطال آسيا : الاتحاد في مواجهة القوة الجوية والهلال يلاقي مومباي الهندي

تنطلق اليوم الاثنين الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يشارك ناديا الهلال والاتحاد إذ تُقام المباريات على النحو التالي:

الاتحاد السعودي - القوة الجوية العراقي

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فرانسو حريري.

يدخل الاتحاد المباراة وهو بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، في حين يشارك القوة الجوية العراقي وهو بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط .

الهلال السعودي - مومباي سيتي الهندي

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي.

يدخل الهلال اللقاء وهو يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يقع مومباي سيتي الهندي بالمركز الأخير دون أي نقاط.

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