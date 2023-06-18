"الهلال" يحسم صفقة روبن نيفيز

حسم مسؤولو نادي الهلال صفقة الدولي البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وافق ناديه على بيع عقده قبل عام من نهايته.
كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، يوم الأحد، عن موافقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي على بيع لاعبه روبن نيفيز إلى الهلال السعودي.
وذكرت أن وولفرهامبتون وافق على عرض الهلال بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية من عقد لاعب الوسط.
كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية أن الهلال وافق على المبلغ الذي طلبه اللاعب الدولي البرتغالي، وأضافت الصحيفة أن نيفيز سينتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السعودي، مع تبقي عام واحد على عقده مع وولفرهامبتون.
من جانبها، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر "26 عاماً" يقترب من أن يصبح لاعباً جديداً لفريق الهلال، وكل شيء يشير إلى أنه لن ينضم إلى برشلونة هذا الصيف.
يشار إلى أن اللاعب البالغ 26 عاماً خاض 253 مباراة مع وولفرهامبتون، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 13 هدفاً، كما يملك 39 مباراة دولية مع منتخب بلاده.