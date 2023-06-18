"الهلال" يحسم صفقة روبن نيفيز

كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية أن الهلال وافق على المبلغ الذي طلبه اللاعب الدولي البرتغالي، وأضافت الصحيفة أن نيفيز سينتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السعودي، مع تبقي عام واحد على عقده مع وولفرهامبتون.