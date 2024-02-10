الجواد "جوكر" يخطف الجائزة الرئيسية لبطولة جدة الدولية لقفز الحواجز ist
شهدت منافسات اليوم الثاني من الجولة الأخيرة لبطولات الجولة الدولية لقفز الحواجز ist المقامة حاليًا في نادي تريو الرياضي بمدينة جدة، حضورًا قويًّا للفرسان السعوديين، الذين ظفروا بأربعة من خمسة أشواط أهمها كأس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي حققه الفارس بندر بن محفوظ.
فيما خطف الفارس الإيطالي إيمانويل قاديانو مع جواده جاجا جوكر، بطولة منافسات اليوم والجائزة الرئيسية "csi2" بارتفاع 140 سم بأسرع الأزمان، بعد أن تساوى مع عدة فرسان في جمع الرقم الأعلى من النقاط 65، وجاؤوا خلفه في الترتيب من الثاني للخامس في شوط مثير وهم الإسبانية إيرين هور فاث بالجواد فينتورا ميل، والسعودي بندر بن محفوظ مع الجواد كرستوبال، ثم النرويجية سيسلي هاتلند، والسعودي عبدالله أبا الخيل، وكان ضيف الشرف لهذا الشوط هو الأستاذ أحمد باغفار المستشار العام للخطوط السعودية للشحن، والذي سلّم الكأس والجوائز للفرسان الخمسة الأوائل في ختام أمسية جميلة كان فيها الفرسان السعوديون أندادًا للمشاركين الدوليين.
وعلق "باغفار" على البطولة والشوط الرئيسي فيها، وقال: نحن في المملكة نرى كل يوم أكثر من حدث رياضي دولي وفي مقدمتها الفروسية التي تعيش جدة أجواء بطولاتها الدولية منذ ثلاثة أسابيع في منافسة راقية جدًّا يزداد فيها نجم الفرسان السعوديين توهجًا يومًا بعد يوم.
وأضاف: نشعر بالفخر في الخطوط السعودية للشحن (الراعي البلاتيني للبطولات الثلاث)؛ لهذا التطور في مستويات فرساننا، وختم تصريحه بتقديم الشكر لنادي تريو الرياضي برئاسة الفارسة أروى مطبقاني على التنظيم وحسن الضيافة.
شوط سعودي بجدارة
شوط الجائزة الوسطى "csi2" على كأس وزارة الموارد والتنمية البشرية تألق فيه الفرسان السعوديون، واحتلوا المراكز الخمسة الأولى لأول مرة في البطولة بقيادة الفارس الدولي بندر بن محفوظ الذي تَمكن مع جواده إنريكو من إزاحة زميله هشام السويني والجواد ليفي من الصدارة إلى الوصافة في آخر اللحظات، وسجّل بندر أسرع الأزمنة مع الأداء النظيف وقَدْرُه 26.96 ثانية، وثالث أبطال الشوط ذي الـ130 سم في ارتفاع حواجزه، كان الفارس فيصل قاروت، ثم محمد العساكر، وعبدالرحمن الخماش، وقد شاهد منافسات الشوط مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية البشرية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن إبراهيم الغامدي، الذي سلّم الكأس لابن محفوظ وتوج بقية الفرسان.
أشقر أول الفائزين
وكانت منافسات اليوم الثاني من الجولة الأخيرة لبطولات جدة الدولية لقفز الحواجز على ميدان نادي تريو الرياضي، قد انطلقت بشوط السفراء "csi1" بارتفاع 100 سم، وكان الفارس السعودي الشاب محمد أشقر مع جواده ديسد كاسا جيلدا بطل الشوط الذي شارك فيه 51 فارسًا، وسجل أشقر زمنًا قدره 42.69 ثانية، وجاء ثانيًا الفارس الفلسطيني عمر كنعان بجواده ليتل روك، وثالثًا المَجَري كريستوف هيج دوس بجواده كاميلا؛ حيث قامت الفارس زينة أسامة السيد بتتويج الفرسان في ختام الشوط.
شوطان في شوط
الفرسان الشباب دخلوا بقوة إلى الشوط الثاني "csij" بارتفاع 115 سم، وشارك في الجولة ثلاثة فرسان تَقَدمهم في الترتيب الفارس عبدالمجيد الخماش بجواده ليبرلبيزا بزمن 58.63 ثانية، وثانيًا محمد بن عفيف بجواده فينومن، ثم فيصل المخضب بجواده نلسون دي روير، ومن ثم انطلقت الجولة الصغرى من البطولة بارتفاع 120سم بجولتين في جولة واحدة، وجمعت 23 فارسًا.. كان الفارس الدولي السعودي بندر بن محفوظ مع جواده مردوك، والفارس العراقي، الأفضل أداء والأسرع زمنًا في الجولتين حيث أنهى بندر جولة التمايز بـ30.46 ثانية، متقدمًا بأكثر من ثانية على زيد وجواده سدنا هانتر، وبالتالي نال بندر جائزة الشوط، وجاء محمد عقيلي ثالثًا مع جواده جايبسي كنج.