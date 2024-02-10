الجواد "جوكر" يخطف الجائزة الرئيسية لبطولة جدة الدولية لقفز الحواجز ist

الفرسان الشباب دخلوا بقوة إلى الشوط الثاني "csij" بارتفاع 115 سم، وشارك في الجولة ثلاثة فرسان تَقَدمهم في الترتيب الفارس عبدالمجيد الخماش بجواده ليبرلبيزا بزمن 58.63 ثانية، وثانيًا محمد بن عفيف بجواده فينومن، ثم فيصل المخضب بجواده نلسون دي روير، ومن ثم انطلقت الجولة الصغرى من البطولة بارتفاع 120سم بجولتين في جولة واحدة، وجمعت 23 فارسًا.. كان الفارس الدولي السعودي بندر بن محفوظ مع جواده مردوك، والفارس العراقي، الأفضل أداء والأسرع زمنًا في الجولتين حيث أنهى بندر جولة التمايز بـ30.46 ثانية، متقدمًا بأكثر من ثانية على زيد وجواده سدنا هانتر، وبالتالي نال بندر جائزة الشوط، وجاء محمد عقيلي ثالثًا مع جواده جايبسي كنج.