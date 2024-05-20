هدف "بيرنارد مينساه" الأجمل في الجولة 32 من دوري روشن

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف بيرنارد مينساه، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو متوسط ميدان النصر في الديربي أمام الهلال، وهدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مرمى أبها.