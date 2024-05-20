هدف "بيرنارد مينساه" الأجمل في الجولة 32 من دوري روشن

فاز هدف المهاجم الغاني بيرنارد مينساه، لاعب الطائي في مرمى الفتح ، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير.
وحصل هدف مينساه، على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 32، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف بيرنارد مينساه، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو متوسط ميدان النصر في الديربي أمام الهلال، وهدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مرمى أبها.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف مينساه، وهدف النجم البرتغالي في ديربي مدينة الرياض، لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف مهاجم الطائي، بفارق بسيط.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف كيسيه على نسبة 39،1 %، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم ( 380،331 صوتًا) مقابل 36،9، % لهدف البرتغالي أوتافيو، في حين حل هدف فرانك كيسيه بالمرتبة الثالثة بـ24 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء.