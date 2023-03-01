تدشين البرامج الفنية الأولى للمنتخبات السنيّة الجديدة

دشّنت إدارة المنتخبات الوطنية البرامج الفنية الأولى للمنتخبات السنيّة الجديدة، والتي يهدف تأسيسها إلى منح عدد أكبر من اللاعبين فرصة تمثيل المنتخبات الوطنية والوقوف على مستوياتهم، كذلك أن تكون رافدًا للمنتخبات الأكبر في الفئة العمرية خلال المشاركات في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات الودية الدولية ذات التنافسية العالية مما يحقق الفائدة للاعبين.
وافتتح المنتخب السعودي لسن 19 عاماً برنامجه الفني اليوم الأربعاء بمعسكر إعدادي في مدينة بريدة، والذي يمتد حتى الثامن من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، تضمّنت تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية.
ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي لسن 18 عاماً برنامجه الفني في الرابع من مارس الجاري، على أن يبدأ المنتخب الوطني السعودي لسن 16 عاماً برنامجه الفني في الخامس من الشهر ذاته بمعسكرين إعداديين في مدينة بريدة.
من جانبه، أوضح المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت أن إطلاق المنتخبات السنيّة الجديدة يهدف إلى الحفاظ على اللاعبين بين المراحل العمرية المختلفة، ومنحهم الفرصة الفنية بشكل أكبر للاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية التي تشارك في البطولات الرسمية على المستويين القاري والدولي.
وأشار لارغيت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى من خلال هذه المنتخبات إلى مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات القارية والدولية التي سجلتها المنتخبات في الفترة الماضية، مبينًا أن التوجه الفني في الفترة المقبلة سيتمثل بإنشاء منتخب لكل فئة عمرية ما بين 21 و14 عامًا.