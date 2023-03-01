تدشين البرامج الفنية الأولى للمنتخبات السنيّة الجديدة

وأشار لارغيت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى من خلال هذه المنتخبات إلى مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات القارية والدولية التي سجلتها المنتخبات في الفترة الماضية، مبينًا أن التوجه الفني في الفترة المقبلة سيتمثل بإنشاء منتخب لكل فئة عمرية ما بين 21 و14 عامًا.