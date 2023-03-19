بعد أنباء مفاوضاته مع الهلال.. هل يتنازل "لوسيانو" عن القميص رقم 10 لـ"ميسي"؟

وبدأ ميسي مسيرته الرياضية في منتصف التسعينيات مع نادي نيولز أولد بويز في الأرجنتين، وكان يرتدي الرقم 30 في تلك الفترة، وبعد انضمامه إلى فريق برشلونة في عام 2004، ارتدى الرقم 30 و19، قبل أن يحصل على الرقم 10 في موسم 2007- 2008 الذي ارتبط بشكل كبير بمسيرته الرياضية.