بعد أنباء مفاوضاته مع الهلال.. هل يتنازل "لوسيانو" عن القميص رقم 10 لـ"ميسي"؟

تهتم الجماهير الرياضية ولاعبو كرة القدم، بأرقام القمصان بشكل كبير.. ومن أشهر هذه الأرقام التي تتعلق بها الجماهير، الرقم ١٠، الذي يرتديه عادة المهاجمون الرئيسيون وصناع اللعب، إلى جانب الرقم ٧ الذي يرتديه لاعب النصر كريستيانو رونالدو، والرقم ٩ الذي يرتديه العديد من الهدافين العالميين.
ويرتبط الرقم ١٠ بشكل كبير بالنجم العالمي ليونيل ميسي الذي ارتداه ما يقارب ١٥ عامًا، وحقق به العديد من الإنجازات مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، وهو الرقم الذي اشتُهر به كبار نجوم كرة القدم "بيليه" و"مارادونا".
ومع تناقل التقارير الرياضية مؤخرًا -بشكل مكثف- أنباء عن مفاوضات مستمرة بين نادي الهلال السعودي وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي؛ تتساءل الجماهير الرياضية السعودية عن الرقم الذي يُتوقع أن يرتديه ميسي في حال نجاح المفاوضات، وعن إمكانية تنازل المهاجم الهلالي لوسيانو فيتتو عن الرقم ١٠ لصالح مواطنه.
وبدأ ميسي مسيرته الرياضية في منتصف التسعينيات مع نادي نيولز أولد بويز في الأرجنتين، وكان يرتدي الرقم 30 في تلك الفترة، وبعد انضمامه إلى فريق برشلونة في عام 2004، ارتدى الرقم 30 و19، قبل أن يحصل على الرقم 10 في موسم 2007- 2008 الذي ارتبط بشكل كبير بمسيرته الرياضية.
ومنذ ذلك الحين استمر ميسي في ارتداء الرقم 10 في برشلونة، وأصبح هذا الرقم يرمز له بشكل كبير، حتى انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021 ليعود لارتداء الرقم 30؛ بسبب أن رقمه المفضل محجوز منذ عام 2017 لنجم الفريق نيمار.