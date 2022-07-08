الفرس "إكليل عذبة" تفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة في انجلترا

وما زالت إسطبلات عذبة تتصدر قائمة منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة بوصفها أفضل مالك في المملكة المتحدة، إذ حقق الجواد "كفو عذبة" أفضل أداء ومكاسب، كما تصدر مدرب إسطبلات عذبة "فيليب كولينجتون" قائمة أفضل مدرب حتى أمس 7 يوليو الجاري.