دوري روشن للمحترفين.. "السوادي" يصيب "الهلاليين" في مقتل ويخطف التعادل لـ "الوحدة"

نجح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة من تحطيم آمال الهلاليين في تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وذلك عقب التعادل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيزالرياضية في مكة المكرمة.