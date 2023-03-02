دوري روشن للمحترفين.. "السوادي" يصيب "الهلاليين" في مقتل ويخطف التعادل لـ "الوحدة"

نجح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة من تحطيم آمال الهلاليين في تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وذلك عقب التعادل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيزالرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 19 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
أهداف المباراة كانت في البداية عن طريق المحترف البرازيلي ميشايل ديلغادو في الدقيقة رقم 2 قبل أن يتعادل للوحدة اللاعب أوسكار دوراتي في الدقيقة 24.
وأضاف المحترف النيجيري في صفوف الهلال، اللاعب إيغالو هدف فريقه الثاني في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل مجددًا اللاعب أنسيلمو للوحدة في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع يضيف الظهير الطائر سعود عبد الحميد الهدف الثالث للهلال قبل أن يتعادل للوحدة سلطان السوادي في الدقيقة "90+9".
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 33 كما يرتفع رصيد الوحدة عند النقطة رقم 20.