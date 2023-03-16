"باهبري" برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.. الشباب يواصل تحضيراتِه لمواجهة الرائد

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مرانه الرئيس، اليوم الخميس؛ تحضيرًا لمواجهة الرائد.
وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان؛ أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول مورينو، مساء اليوم، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرائد، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث استهلَّها بمحاضرة فنّيّة عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية.
وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية خصّصها لتطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب شهدت تطبيق النهج التكتيكي الذي سيطبّقه في المباراة، فضلًا عن اعتماده قائمةَ التشكيلة الأساسية التي ستشارك في اللقاء.
وفي الجانب الآخر أدَّى اللاعب هتان باهبري، تدريبات خاصة برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.