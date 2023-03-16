"باهبري" برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.. الشباب يواصل تحضيراتِه لمواجهة الرائد

وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان؛ أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول مورينو، مساء اليوم، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرائد، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث استهلَّها بمحاضرة فنّيّة عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية.