إنجاز سعودي… المملكة تحقق ميداليات ذهبية وفضية في بطولة العالم للجامعات للألعاب القتالية بتركيا

حققت المملكة العربية السعودية ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في بطولة العالم للجامعات للألعاب القتالية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي FISU بجمهورية تركيا.
وتمثّل هذا الإنجاز في تحقيق الطالب طارق حامدي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق الطالب سند سفياني من جامعة الملك سعود المركز الثاني والميدالية الفضية بعد لقائهما في نهائي سعودي تاريخي في وزن فوق 84 كجم. كما حقق الطالب يوسف نايته من جامعة الملك عبدالعزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 60 كجم.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولوزير التعليم يوسف البنيان ولرؤساء الجامعات المشاركة بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز.
وأكد د. المزيني أن الرياضة الجامعية في المملكه تشهد تحولًا وطنيًا كبيراً نتاج دعم الدولة ودعم المسؤولين عن الرياضة والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، مقدماً شكره لكل من ساهم في هذه المنجزات الوطنية وكل من يدفع شبابنا لمثل هذه المحافل الدولية ليثبتوا للعالم أنهم قادرون على تحقيق المنجزات والتي تليق بوطننا الغالي.
ونوه المزيني بتحقيق سبق تاريخي بلقاء لاعبين من جامعتين سعوديتين تنافسا على الذهب في مباراة ممتعة كانت تصفية لأقوى الأوزان، بالإضافة إلى كون المملكة شاركت بثلاث جامعات حصلت كل منها على ميدالية، في حين شارك في منافسات الكاراتيه 106 جامعات من أنحاء العالم. واعدًا باستمرار تطوير الرياضة الجامعية لتكون من أهم الروافد للرياضة السعودية ولتكون مساهمة بدرجة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط الرياضي.
من جانبه أكدّ الأمين العام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي أن هذه البطولة ذات تصنيف قوي جداً وبإشراف من الاتحاد الدولي للجامعات FISU والاتحاد الدولي للكاراتية WKF
وأضاف الدكتور الصلوي أن هذا الإنجاز الذي تحقق بالاستعداد المتميز لهذه البطولة من بداية الموسم الرياضي، حيث كان هدف الاتحاد ليس فقط المشاركة وإنما المنافسة وتحقيق البطولة، وذلك لما تمتلكه الجامعات السعودية من عناصر مميزة في كافة الألعاب بشكل عام وفي الألعاب القتالية بشكل خاص.