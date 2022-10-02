إنجاز سعودي… المملكة تحقق ميداليات ذهبية وفضية في بطولة العالم للجامعات للألعاب القتالية بتركيا

ونوه المزيني بتحقيق سبق تاريخي بلقاء لاعبين من جامعتين سعوديتين تنافسا على الذهب في مباراة ممتعة كانت تصفية لأقوى الأوزان، بالإضافة إلى كون المملكة شاركت بثلاث جامعات حصلت كل منها على ميدالية، في حين شارك في منافسات الكاراتيه 106 جامعات من أنحاء العالم. واعدًا باستمرار تطوير الرياضة الجامعية لتكون من أهم الروافد للرياضة السعودية ولتكون مساهمة بدرجة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط الرياضي.