فيديو.. 3 أهداف سعودية في مرمى المنتخبات الأوروبية بالمونديال.. من يسجل الرابع اليوم؟

وفي اللقاء الثاني بنفس البطولة الذي شَهِدَ فوز الأخضر على بلجيكا؛ سجل النجم سعيد العويران هدف اللقاء الوحيد، على طريقة مارادونا، بعدما مر من منتصف الملعب من أكثر من لاعب لينفرد بحارس المرمى البلجيكي ويسجل هدف فوز الأخضر.