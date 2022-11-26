فيديو.. 3 أهداف سعودية في مرمى المنتخبات الأوروبية بالمونديال.. من يسجل الرابع اليوم؟

على مدار مشاركات المملكة الخمس السابقة في منافسات كأس العالم، تَمَكّن لاعبو الأخضر من تسجيل 3 أهداف بمرمى المنتخبات الأوروبية، قبل مواجهة اليوم أمام بولندا.
ففي مباريات السعودية وهولندا في كأس العالم 1994 سجل نجم الأخضر فؤاد أنور هدف المملكة في اللقاء الذي انتهى بفوز هولندا بهدفين لهدف.
وفي اللقاء الثاني بنفس البطولة الذي شَهِدَ فوز الأخضر على بلجيكا؛ سجل النجم سعيد العويران هدف اللقاء الوحيد، على طريقة مارادونا، بعدما مر من منتصف الملعب من أكثر من لاعب لينفرد بحارس المرمى البلجيكي ويسجل هدف فوز الأخضر.
وبحسب فيديو القنوات الرياضية السعودية كان الهدف الثالث في نفس البطولة، بتوقيع اللاعب فهد الغشيان في اللقاء الذي جمع منتخب السعودية والسويد، وخسر الأخضر وقتها بثلاثية.
وتنتظر جماهير الأخضر اليوم اسم اللاعب الذي سيسجل الهدف الرابع للسعودية في الفِرَق الأوروبية خلال لقاء اليوم أمام منتخب بولندا.