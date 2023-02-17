الهندية "أشوك" تسجل رقمًا قياسيًا في رويال غرينز وتنتزع الصدارة

في حين قالت ألبين فالينزويلا التي سجلت 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الثاني: "لقد استمتعت جدًا باللعب في البطولة، ومستواي في تحسن كبير، والتحدي كان صعبًا في منافسات اليوم، ولكن تمكنت من الحفاظ على تركيزي والاستمتاع فعلًا بكل لحظة على أرض الملعب. وساعدني أيضًا عدم رفعي لسقف التوقعات والأهداف التي سعيت لتحقيقها اليوم، حيث كانت الأجواء صعبة على الجميع بسبب الرياح، ومن الطبيعي عدم نجاح كل اللاعبات في تسديد ضربات جيدة".