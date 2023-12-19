بحضور "المسحل".. الاتفاق يواصل تحضيراته لموقعة النصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته في التدريب الذي أُقيم اليوم الثلاثاء على ملعبه الرديف بالنادي.
تأتي استعدادات الاتفاق تحضيرًا لمواجهة النصر مساء يوم الجمعة المقبل ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين وقائية وتقوية للعضلات في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، وبعد ذلك أدى الفريق تدريبًا تكنيكيًا للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، قبل أن يطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية.
وشهد تدريب أحمر الشرقية حضورًا ومتابعة من رئيس النادي سامر المسحل.