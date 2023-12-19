بحضور "المسحل".. الاتفاق يواصل تحضيراته لموقعة النصر

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين وقائية وتقوية للعضلات في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، وبعد ذلك أدى الفريق تدريبًا تكنيكيًا للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، قبل أن يطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية.