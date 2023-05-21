مدير عام تعليم الرياض "يتوِّج"مكتب العريجاء" بكأس بطولة دوري تعليم الرياض 2023

توج مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي منتخب مكتب التعليم بالعريجاء بكأس بطولة تعليم الرياض 2023 ، بعد الفوز على منتخب مكتب التعليم بالروضة 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب متوسطة عمر بن أبي سلمة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله بن سعد الغنام وعدد من القيادات التعليمية، وسلّم مدير التعليم لاعبي منتخب مكتب التعليم بالروضة الميداليات الفضية ومنتخب مكتب التعليم بقرطبة الميداليات البرونزية.