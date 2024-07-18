الثلاثاء المقبل الاجتماع الدوري السادس لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في مدينة الرياض، الاجتماع الدوري السادس لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من عمل الفريق واطلاع الأندية على آخر المستجدات والخطوات القادمة نحو إتمام المشروع.