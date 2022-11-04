الاتحاد الإسباني يكشف عن مواعيد السوبر في الرياض.. تعرّف عليها

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن بطولة كأس السوبر التي تقام في العاصمة السعودية الرياض مجددًا، تنطلق بمباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 11 يناير المقبل، بينما تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم 12 من ذات الشهر.
ويشارك ريال مدريد، حامل اللقب، في البطولة بصفته بطل الليغا، وفالنسيا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا التي توج بها ريال بيتيس، أما برشلونة فبفضل وصافة الليغا.
وكان ريال مدريد قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر، والتي أقيمت في الرياض للمرة الأولى، بعد تغلبه على أتلتيك بلباو في النهائي بهدفين نظيفين، بعدما أقصى برشلونة من نصف النهائي بنتيجة (3-2).