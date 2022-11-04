الاتحاد الإسباني يكشف عن مواعيد السوبر في الرياض.. تعرّف عليها

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن بطولة كأس السوبر التي تقام في العاصمة السعودية الرياض مجددًا، تنطلق بمباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 11 يناير المقبل، بينما تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم 12 من ذات الشهر.