التدريبات شهدت عودة " جوستافو ".. النصر يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته اليومية، وذلك على فترتين صباحية مسائية، تحضيراً لاستئناف المسابقات الكروية.
وأجرى اللاعبون في الحصة الصباحية، والتي امتدت لمدة ساعتين تدريبات في صالة الحديد، إضافة إلى تدريبات لياقية.
وفي الحصة المسائية طبق المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا عدداً من التدريبات اللياقية بالكرة، ثم نفذ اللاعبون تدريبات الجري بسرعات مختلفة، وفي ختام التمرين أجرى المدرب مناورة كروية اشتملت على الجوانب التكتيكية.
وشهدت التدريبات مشاركة البرازيلي لويس جوستافو، بعد أن غاب عن مران أمس بسبب مشاكل في الطيران، عقب عودته من الإجازة.
وسيخوض النصر مواجهة صعبه، حينما يستضيف الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، في الثاني من أكتوبر المقبل.