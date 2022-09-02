الكابتن يوسف عنبر مستشاراً فنياً للأهلي.. ونايف القاضي مديراً تنفيذياً لكرة القدم

أصدر مجلـس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد عبدالرزاق معاذ، قراراً بتعيين الكابتن يوسف عنبر، مستشاراً فنياً ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل، كما تقرر أن يقود الفريق في مواجهة الخلود الاثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد للفريق.
كما أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد عبدالرزاق معاذ، قراراً بتعيين الكابتن نايف القاضي، مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، خلال المرحلة المقبلة.
وسبق للقاضي العمل مديراً للمنتخبات السعودية تحت 20 عاماً أثناء المشاركة في كأس العالم 2017، ومديراً للمنتخب تحت 23 عاماً منذ عام 2018، كما عمل مديراً تنفيذياً لكرة القدم في النادي الأهلي في موسم2021.
من جانبه، عبر الكابتن نايف القاضي، عن سعادته واعتزازه بثقة مجلـس إدارة النادي الأهلي في تولى المهمة في هذه المرحلة الهامة من عمر الكيان الأهلاوي، متمنياً أن يوفق في المساهمة في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير الأهلاوية.
وقررت إدارة النادي تعيين فيصل بن يحيى زيد، مديراً للمركز الإعلامي ومتحدثاً رسمياً باسم النادي، خلال المرحلة المقبلة.
وتمنى مجلس الإدارة أن يوفق المركز الإعلامي خلال الفتـرة الهامة المقبلة، وأن يكون المصدر الأول والموثوق لجماهير ومحبي الكيان الأهلاوي.