الكابتن يوسف عنبر مستشاراً فنياً للأهلي.. ونايف القاضي مديراً تنفيذياً لكرة القدم

أصدر مجلـس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد عبدالرزاق معاذ، قراراً بتعيين الكابتن يوسف عنبر، مستشاراً فنياً ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل، كما تقرر أن يقود الفريق في مواجهة الخلود الاثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد للفريق.