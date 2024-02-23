اتحاد القدم يطرح مشروع الاستثمار في الملاعب غير التابعة للقطاع الرياضي

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على 7 ركائز، ومنها مسار تطوير المواهب والتي من أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 تسهم في دعم المنتخبات الوطنية، ورفع عدد ممارسي كرة القدم بما يخدم المنتخبات الوطنية.