اتحاد القدم يطرح مشروع الاستثمار في الملاعب غير التابعة للقطاع الرياضي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طرح مشروع استثمار ملاعب كرة القدم التي تقع ملكيتها لجهات خارج القطاع الرياضي، وذلك بهدف التوسع في عمل مراكز التدريب الإقليمية وبرامج اكتشاف المواهب وتنفيذ المبادرات الفنية للاتحاد السعودي.
ويضم المشروع 3 مراحل عمل، تبدأ من إطلاق المشروع وحصر كافة الملاعب الراغب ملاكها بالاستثمار فيها، والمرحلة الثانية تبدأ بفرز الطلبات المقدّمة والتحقق منها، وفي المرحلة الأخيرة يتم اختيار الملاعب حسب المحافظات والمدن وبناءً على أفضلية المواصفات الفنية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على 7 ركائز، ومنها مسار تطوير المواهب والتي من أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 تسهم في دعم المنتخبات الوطنية، ورفع عدد ممارسي كرة القدم بما يخدم المنتخبات الوطنية.