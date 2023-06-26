أخضر الناشئين يودع كأس آسيا بخسارته من أوزبكستان

ودع المنتخب السعودي للناشئين منافسات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، بخسارته من أمام منتخب أوزبكستان 2-0، يوم الاثنين، على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين.