10 أيام على انطلاق منافسات الألعاب السعودية 2023

تنطلق رسميًّا، بعد عشرة أيام، وتحديدًا في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري؛ منافساتُ النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك من رياضيين ومدربين ومشرفين.
ويستعدّ الرياضيون للمنافسة في أكبر حدث رياضي وطني ضمن 53 لعبة فردية وجماعية؛ منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، بمجموع جوائز 250 مليون ريال؛ بهدف تقديم منصّة للرياضيين السعوديين للتميز والوصول إلى أفضل إمكانياتهم، عبر إلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة؛ حيث تمّت إتاحة الفرصة لمشاركة الهواة والأفراد تحت شعار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الألعاب الفردية.
وتتضمّن منافساتُ هذا العام أكثرَ من 230 مسابقة رياضية، في 31 موقعًا في الرياض وجدة؛ حيث ستقام المنافسات في مجمع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجامعة الملك سعود، ونادي النصر، وملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ونادي الرياض، وميدان ديراب للسيارات، ونادي الرياض للغولف، وميدان رماح للهجن، ونادي الفروسية بالجنادرية، وميدان القدرة بالخالدية، وميدان الرماية بالأمن العام، والمدينة الإعلامية السعودية "شماس"، وإن 1 بادل، ومركز بلاك دايموند للبلياردو، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في جامعة الملك سعود وبعض طرق بالرياض، إلى جانب نادي اليخوت ومنتجع لاجونا ودرة العروس في جدة.
وتتكامل أهداف دورة الألعاب السعودية مع المساعي الوطنية لإبراز الموهوبين وصناعة أبطال رياضيين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، والمساهمة في تعزيز الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والنهوض بالبنية التحتية.