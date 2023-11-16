10 أيام على انطلاق منافسات الألعاب السعودية 2023

وتتضمّن منافساتُ هذا العام أكثرَ من 230 مسابقة رياضية، في 31 موقعًا في الرياض وجدة؛ حيث ستقام المنافسات في مجمع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجامعة الملك سعود، ونادي النصر، وملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ونادي الرياض، وميدان ديراب للسيارات، ونادي الرياض للغولف، وميدان رماح للهجن، ونادي الفروسية بالجنادرية، وميدان القدرة بالخالدية، وميدان الرماية بالأمن العام، والمدينة الإعلامية السعودية "شماس"، وإن 1 بادل، ومركز بلاك دايموند للبلياردو، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في جامعة الملك سعود وبعض طرق بالرياض، إلى جانب نادي اليخوت ومنتجع لاجونا ودرة العروس في جدة.