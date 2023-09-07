قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.. الاتفاق يوقع مع الجمايكي "ديماراي غراي".. حتى 2027

الجدير بالذكر أن غراي من مواليد 1996م، تدرّج في نادي برمنغهام الإنجليزي حتى موسم 2014/ 15، ثم انتقل إلى نادي ليستر سيتي في موسم 2015/ 16، والذي ساهم في تتويجه بالدوري الإنجليزي في موسم 2016/ 17، ثم انتقل غراي للدوري الألماني عبر نادي ليفركوزن في موسم 2020/ 21، قبل أن يعود مجدّدًا للدوري الإنجليزي عبر نادي إيفرتون في موسم 2021/ 22.