قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.. الاتفاق يوقع مع الجمايكي "ديماراي غراي".. حتى 2027

أتمّت إدارةُ نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل، تعاقدَها مع لاعب الوسط الجمايكي ديماراي غراي ليدعم أحمر الشرقية لمدة 4 مواسم، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.
وجرت مراسم توقيع غراي في مقرّ إقامته، على أن يصل إلى الدمام بعد فراغه من المشاركة مع منتخب جمايكا.
الجدير بالذكر أن غراي من مواليد 1996م، تدرّج في نادي برمنغهام الإنجليزي حتى موسم 2014/ 15، ثم انتقل إلى نادي ليستر سيتي في موسم 2015/ 16، والذي ساهم في تتويجه بالدوري الإنجليزي في موسم 2016/ 17، ثم انتقل غراي للدوري الألماني عبر نادي ليفركوزن في موسم 2020/ 21، قبل أن يعود مجدّدًا للدوري الإنجليزي عبر نادي إيفرتون في موسم 2021/ 22.
يُذكَر أن غراي يمثّل حاليًّا منتخب جمايكا، وكان قبلها قد مثّل منتخب إنجلترا تحت 21 سنة.