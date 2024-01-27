"اتحاد اليد" يختتم التجمع الرابع لبرنامج رعاية المواهب بالمنطقة الوسطى

ويسعى الاتحاد من خلال هذه الزيارات لتطوير العمل في الفئات السنية في الأندية، والارتقاء بأساليب التدريب في الفئات السنية، ويهدف البرنامج لتقويم العمل الفني في الأندية ليواكب أفضل الأساليب المتبعة في الدول الرائدة في اللعبة، بجانب صناعة جيل مميز للمنافسة مستقبلًا على المستويين القاري والعالمي، ومواكبة طموحات ما تهدف إليه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.