قبل المغادرة لمعسكر كرواتيا .. الاتفاق يكشف برنامجه.. ويخضع اللاعبين للفحوص الطبية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد 2023/24 .
وكان اللاعبون قد خضعوا إلى فحوص واختبارات طبية في المستشفى، قبل الانتقال في التدريبات بالملعب والتي اشتملت بعد الإحماء على اختبار لياقي مع المعد البدني، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة من 3 فرق على جزء من الملعب.
ومن جهة أخرى تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد بمعسكر كرواتيا والذي سينطلق يوم السبت 8 حتى 28 يوليو الجاري، ويتخلل ذلك خوض فارس الدهناء 5 مباريات ودية وهي كالتالي :
(الاتفاق x ألوميني السلوفيني
الأربعاء 12 يوليو
الاتفاق x فارازدين الكرواتي
السبت 15 يوليو
الاتفاق x زت تي اي المجري
الخميس 20 يوليو
الاتفاق x لوكوموتيفا زغرب الكرواتي
الاثنين 24 يوليو
الاتفاق x الأهلي السعودي الخميس 27 يوليو)