قبل المغادرة لمعسكر كرواتيا .. الاتفاق يكشف برنامجه.. ويخضع اللاعبين للفحوص الطبية

وكان اللاعبون قد خضعوا إلى فحوص واختبارات طبية في المستشفى، قبل الانتقال في التدريبات بالملعب والتي اشتملت بعد الإحماء على اختبار لياقي مع المعد البدني، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة من 3 فرق على جزء من الملعب.