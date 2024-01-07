لليوم الثامن.. الأخضر يواصل تحضيراته في قطر تأهباً للآسيوية

واصل المنتخب السعودي، صباح اليوم الأحد، برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر، خلال الفترة (31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.
قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، حيث أجربت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل "الأخضر" مساء اليوم الأحد، برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين عند الرابعة والنصف مساءً.