بعد استيفائه الالتزامات المالية والتعاقدية.. الطائي يحصل على شهادة الكفاءة

وقال الطائي عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: إن النادي نال شهادة الكفاءة المالية بعد أن استوفى التزاماته المالية والتعاقدية حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 31 مارس 2023؛ وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وبالتالي أصبح متاحًا أمام النادي الحائلي قيد اللاعبين الجدد في الفريق الأول لكرة القدم الذين تعاقدت معهم الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.