غياب لاعبي النصر عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر موقعه في "X" عن التشكيلة المثالية من منافسات الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية .
وشملت التشكيلة 3 لاعبين من الاتحاد، و3 من الوحدة، لاعب من كل من الهلال، الفيحاء، الاتفاق، ضمك، الرياض، حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالقدوس عطية (الوحدة).
الدفاع: أحمد شراحيلي (الاتحاد) - زكريا سامي (الفيحاء) -عبدالله العمار (ضمك) - مهند الشنقيطي (الاتحاد) .
خط الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، وأنسيلمو (الوحدة)، وروبن كوايسون (الاتفاق)، وحسين العيسى (الوحدة) .
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، وصالح آل عباس (الرياض).