الوحدة الإماراتي يكسب الجيش الملكي المغربي ويتأهل إلى دور المجموعات

وحقق الوحدة فوزًا أمام الجيش الملكي بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب آل نهيان في أبوظبي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة الإياب، بعد أن تعادل الفريقان سلبيًا من دون أهداف في مباراة الذهاب.