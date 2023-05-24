الوحدة الإماراتي يكسب الجيش الملكي المغربي ويتأهل إلى دور المجموعات

اجتاز فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم منعطف الجيش الملكي المغربي، ضمن مرحلة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المُجمعة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ستُقام في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو المقبل إلى 6 أغسطس.
وحقق الوحدة فوزًا أمام الجيش الملكي بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب آل نهيان في أبوظبي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة الإياب، بعد أن تعادل الفريقان سلبيًا من دون أهداف في مباراة الذهاب.
وسجل أهداف فريق الوحدة كل من فاكوندو دانيل وجواو بيدرو وآلان، بواقع هدف في الشوط الأول وثنائية في شوط المباراة الثاني.
ومن المقرر أن ينضم فريق الوحدة إلى المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد فريقي نواذيبو الموريتاني أو الكويت الكويتي.
يُذكر أن فريق الشباب السعودي كان أول المتأهلين إلى دور المجموعات من تصفيات البطولة، لينضم إلى المجموعة الثالثة مع النصر السعودي والزمالك المصري، وأحد فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.