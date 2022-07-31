المحمدي يعلن تشكيلة الأخضر الشاب أمام اليمن في ربع نهائي البطولة العربية

أعلن صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليمن في إطار دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.