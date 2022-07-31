المحمدي يعلن تشكيلة الأخضر الشاب أمام اليمن في ربع نهائي البطولة العربية

أعلن صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليمن في إطار دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
ويلتقي منتخب السعودية مع منتخب اليمن على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الأحد.
وتأهّل المنتخب السعودي إلى دور ربع النهائي، بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بينما جاء المنتخب اليمني وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.
وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أسامة المرمش.
خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.
خط الوسط: فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.
خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.