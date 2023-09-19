هدف أندرسون تاليسكا لاعب النصر الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين

واختارت الجماهير هدف تاليسكا كأفضل هدف في الجولة، بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 59%، والذي كان يتنافس مع هدف الفرنسي ماكسيمان لاعب الأهلي أمام التعاون، والذي حصل على تصويت بلغ 33%، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة (3/2).