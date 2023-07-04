ستنخفض إلى النصف.. كيف تؤثر "ثورة التسلل الجديدة" في احتساب الحالات بكرة القدم؟

وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللًا إذا كان أي جزء من جسده -الذي يمكنه تسجيل هدف- متقدمًا على المدافع الأخير عند لعب الكرة؛ لكن الآن سيتغير ذلك.