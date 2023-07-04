ستنخفض إلى النصف.. كيف تؤثر "ثورة التسلل الجديدة" في احتساب الحالات بكرة القدم؟

سلّطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على ما وصفته بـ"ثورة التسلل الجديدة"، التي يقودها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر.
ويواصل المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) إجراء عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة، بما فيها وضعيات التسلل.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA": إن قوانين اللعبة الجديدة لموسم 2023- 2024، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2023.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إدراج حالات التسلل المنشورة وفقًا للقانون رقم 11.
تأتي الثورة الجديدة في عالم كرة القدم؛ وفق "سكاي نيوز عربية"؛ على يد أرسين فينغر، وتخص حالات التسلل.
وعرض المدرب الفرنسي فكرته على مجلس "IFAB"، ليتم اختبارها في الأسابيع المقبلة في عدد من الدوريات الأوروبية.
وجاءت فكرة فينغر، الذي يشغل منصب مدير لجنة التطوير، بعدما طلب منه رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، اقتراح أفكار من شأنها تحسين خط الهجوم في اللعبة.
وينص مقترح مدرب أرسنال الإنجليزي السابق على اعتبار المهاجم متسللًا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد السابقة.
وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللًا إذا كان أي جزء من جسده -الذي يمكنه تسجيل هدف- متقدمًا على المدافع الأخير عند لعب الكرة؛ لكن الآن سيتغير ذلك.
ووجدت دراسة أنه بعد تطبيق التعديل الجديد؛ سينخفض عدد حالات التسلل بمقدار النصف.
ويُرَجّح متابعون أن تؤدي هذه الفكرة إلى زيادة النجاعة الهجومية في كرة القدم.
وقالت مصادر في "IFAB": "في مرحلةٍ ما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، وقد يتقرر أنه مع وجود فارق خمسة أو ستة سنتيمترات ليس حالة تسلل.. كل شيء قيد الدراسة".