تطورات جديدة في مفاوضات الأندية السعودية للتعاقد مع البرازيلي "كاسيميرو"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأندية السعودية، للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال موقع "TEAMtalk": إن من المتوقع أن يقوم ناديان من الدوري السعودي للمحترفين بإعادة النظر في المحادثات مع مانشستر يونايتد بشأن ضم لاعب وسط الفريق هذا الصيف.
ووفقًا لما كشفته مصادر موقع TEAMtalk؛ فإن كاسيميرو لا يزال على قائمة الراحلين عن النادي الإنجليزي؛ بسبب راتبه المرتفع؛ إذ يعد اللاعب الأعلى أجرًا في مانشستر يونايتد وأحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتستمر الأندية السعودية في مراقبة البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، كما أبدى كاسيميرو هو أيضًا رغبته في مواصلة مسيرته بالمملكة.
وأشار الموقع إلى أن وكيل أعمال كاسيميرو الْتقى بالفعل بأندية مختلفة في الأسابيع الماضية هي (النصر والهلال والأهلي والقادسية)، ولكن في الوقت الحالي، الأكثر اهتمامًا هما الأهلي والقادسية فقط.