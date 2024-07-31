تطورات جديدة في مفاوضات الأندية السعودية للتعاقد مع البرازيلي "كاسيميرو"

ووفقًا لما كشفته مصادر موقع TEAMtalk؛ فإن كاسيميرو لا يزال على قائمة الراحلين عن النادي الإنجليزي؛ بسبب راتبه المرتفع؛ إذ يعد اللاعب الأعلى أجرًا في مانشستر يونايتد وأحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.