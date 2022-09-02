صافرة الخربوش تضبط مباراة الطائي والعدالة.. والحربي يقود لقاء ضمك والخليج

فقد أسند للحكم عبدالله الخربوش إدارة مباراة الطائي وضيفه العدالة على أن يعاونه كل من عادل شراحيلي كمساعد أول ومحمد المطرودي مساعد ثانٍ، فيما يتولى فيصل البلوي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عمر الجمل.