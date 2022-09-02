صافرة الخربوش تضبط مباراة الطائي والعدالة.. والحربي يقود لقاء ضمك والخليج

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023م.
فقد أسند للحكم عبدالله الخربوش إدارة مباراة الطائي وضيفه العدالة على أن يعاونه كل من عادل شراحيلي كمساعد أول ومحمد المطرودي مساعد ثانٍ، فيما يتولى فيصل البلوي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عمر الجمل.
واختار الحكم عبدالله الحربي لقيادة مباراة ضمك ونظيره الخليج، ويساعده كل من محمد الشهري وأحمد العتيق على أن تكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس وبمساعدة من علي العلي.