بهدف قاتل لـ"طلال حاجي".. الاتحاد يعبر محطة الأخدود

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها سعد الموسى في الدقيقة الـ45 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل "كولادو" للأخدود في الدقيقة الـ63. وأضاف طلال حاجي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ84.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة الـ40 "المركز الرابع"، فيما توقف رصيد الأخدود عند رصيده السابق البالغ 23 نقطة في المركز الـ15.