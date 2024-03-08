بهدف قاتل لـ"طلال حاجي".. الاتحاد يعبر محطة الأخدود

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.