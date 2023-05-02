في النسخة الـ24.. الأهلي والهلال في ختام نخبة الطائرة

ترقب كبير يعيشه عشاق الكرة الطائرة السعودية، مع اقتراب لحظات الحسم والتتويج بذهب كأس جاهز للنخبة في نسخته الـ 24، عبر لقاء قمة الكرة الطائرة السعودية، والذي يجمع الأهلي والهلال، عند الـ (7:00) من مساءغد الأربعاء، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة.
ويحتاج الأهلي إلى تحقيق شوط واحد فقط خلال لقائه أمام الهلال من أجل التتويج باللقب الثامن على مستوى بطولات النخبة، فيما يتطلب من الهلال الانتصار دون خسارة أي شوط من أجل التتويج باللقب الـ 16 في سجلات البطولة.