في النسخة الـ24.. الأهلي والهلال في ختام نخبة الطائرة

ترقب كبير يعيشه عشاق الكرة الطائرة السعودية، مع اقتراب لحظات الحسم والتتويج بذهب كأس جاهز للنخبة في نسخته الـ 24، عبر لقاء قمة الكرة الطائرة السعودية، والذي يجمع الأهلي والهلال، عند الـ (7:00) من مساءغد الأربعاء، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة.