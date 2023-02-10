التعادل سيد الموقف في لقاء ضمك مع الفيحاء

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق ضمك مع ضيفه الفيحاء بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم عصر يوم الجمعة، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط لحساب الجولة 16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم 2022/2023م.
افتتح النجم الجزائري هلال العربي سوداني أهداف المباراة عند الدقيقة 37 بتصويبة جميلة استقرت على يمين الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق اللاعب المقدوني الإسكندر ترايكوفسكي، بعد أن حول عرضية علي الزقعان في الشباك، وذلك عند الدقيقة 65 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة رفع فريق ضمك رصيده إلى 22 نقطة، احتل من خلالها المركز السابع، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الحادي عشر.