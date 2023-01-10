في خليجي 25.. الأخضر يعاود تدريباته ويفتح ملف مواجهة عمان

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، تدريباته في البصرة، بعد مباراته أمام منتخب العراق أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي 25.
وقسّم المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في الملعب بمقر إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على الإنهاء من خلال الكرات العرضية، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان ،الخميس المقبل ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج.