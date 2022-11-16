منتجع سيلين في مدينة مسيعيد يحتضن معسكر الأخضر في قطر

غادرت قبل قليل بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2022، التي ستُقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم، في حدث عالمي فريد يُقام للمرة الأولى في التاريخ ببلد عربي.
واختار المنتخب السعودي الذي يُشارك في العرس العالمي للمرة السادسة بتاريخه، معسكره خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر بمنتجع سيلين في مدينة مسيعيد جنوب شرق العاصمة، والذي يبعد قرابة 50 كيلومترًا عن الدوحة.
وحرص الأخضر على أن يكون مقر إقامته خارج الدوحة لتوفير أكبر قدرٍ من الهدوء للاعبيه وأن يكون مقر التدريب أيضًا على ملاعب سيلين داخل منشأة الإقامة، مما يعني أن تحركات المنتخب ستكون إلى ملاعب المباريات فقط، وهو ما سيوفر مميزات كبيرة لمنتخب "الأخضر" في سعيه إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة على الرغم من صعوبة المنافسة داخل مجموعته.
ويتميز منتجع سيلين بالمناظر البانورامية الآسرة التي تطل على البحر والمناطق الطبيعية المحيطة به، ويوفر فرصة للمشاركة في عدد كبير من الأنشطة الترفيهية التي تشمل عددًا من المغامرات الرياضية الشاطئية والبحرية، فضلاً عن الطبيعة الجذابة للكثبان الرملية القريبة من مقر إقامة المنتخب.
ويوفر منتجع سيلين غرفًا وأجنحة وشاليهات مكونة من غرفتي نوم وفيلات مكونة من 3 غرف و4 غرف مع مسابح خاصة، كما يمتد مكان الإقامة على شاطئ بطول 3 آلاف متر مع إطلالة رائعة على البحر من جميع الوحدات.
وضمت تشكيلة المدير الفني إيرڤي رينارد المغادرة إلى قطر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، علي البليهي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وسيقص مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر 2022 على ملعب لوسيل، وفي المواجهة الثانية يواجه نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبر على ملعب لوسيل.