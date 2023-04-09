بمحاضرة فنية عبر الفيديو .. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الخليج

وقاد المدير الفني لأبيض العاصمة مورينو، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، حيث استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، تلاها بتدريبات فنية شهدت تطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق الجمل التكتيكية التي سيطبقها اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستشارك في اللقاء.