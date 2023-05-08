برباعية أبها اقترب من اللقب.. "الاتحاد" في الصدارة وكل الأندية بعده

اقترب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه أبها 4/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ26 من الدوري، بقيادة الحكم "نيكولا" من الجبل الأسود.