برباعية أبها اقترب من اللقب.. "الاتحاد" في الصدارة وكل الأندية بعده

اقترب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه أبها 4/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ26 من الدوري، بقيادة الحكم "نيكولا" من الجبل الأسود.
الشوط الأول انتهى بثلاثية صفراء عن طريق "رومارينهو" عند الدقيقة الـ13، ورأسية عبدالرزاق حمدالله (هداف الدوري 20 هدفًا) عند الدقيقة الـ17، ثم "رومارينهو" الذي سجل حضوره المميز في هذا اللقاء بهدف ثالث بعد كسر التسلل الأبهاوي.
وكان لـ"كورنادو" الدور الكبير والفعال في ثلاثية الاتحاد في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ76، أضاع عبدالفتاح آدم فرصة تقليص الفارق لأبها؛ لعدم استثماره عرضية زميله صالح العمري بالشكل الإيجابي.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (2 +90) تحصّل الاتحاد على ركلة جزاء لصالح مدالله العليان، نفذها البديل محمد الصيعري مسجلاً الهدف الرابع للعميد.
وبتلك النتيجة أحكم الاتحاد القبضة على الصدارة (62 نقطة) موسعًا الفارق مع أقرب المنافسين (النصر) إلى 5 نقاط.