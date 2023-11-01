"ياسين بونو" حارس مرمى الهلال يفوز بجائزة "أفضل حارس" فى شهر أكتوبر

كشف الحسابُ الرسمى لرابطة دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، عن أفضل لاعب واعد، وأفضل مدرب، وأفضل حارس، وأفضل لاعب في شهر أكتوبر.
وفاز المغربى "ياسين بونو" حارس مرمى الهلال، بجائزة "أفضل حارس" مرمى في شهر أكتوبر بعد خروجه فى 5 مباريات بشباك نظيفة، وتصدّى لـ"20" كرة خلال 11 جولة من منافسات الدوري السعودي.
وفاز بجائزة أفضل لاعب واعد "عباس الحسن" لاعب الفتح، الذي كان ينافس كلًّا من: عبدالإله هوساوي لاعب الخليج، وعيد المولد لاعب الأخدود.
ويحتلّ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين الهلالُ برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي الأهلي بالمركز الخامس برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد.