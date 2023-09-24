كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال أمام الجبلين.. والنصر في مواجهة أُحد

تُستكمل مساء اليوم الاثنين باقي مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إدارة التعليم في القصيم.
يواجه ضمك القيصومة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.