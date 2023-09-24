رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال أمام الجبلين.. والنصر في مواجهة أُحد

الليلة يُستكمل دور الـ32 من البطولة
كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس خادم الحرمين الشريفين

تُستكمل مساء اليوم الاثنين باقي مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:

الهلال - الجبلين

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

النجمة - الرائد

يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إدارة التعليم في القصيم.

ضمك - القيصومة

يواجه ضمك القيصومة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك.

النصر - أُحد

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

كأس خادم الحرمين الشريفين
نادي النصر
نادي الهلال

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