الهلال يواجه الدحيل ودياً في النمسا

تقرّر أن يخوض فريق الهلال الكروي الأول مباراة ودية أمام نظيره الدحيل القطري، يوم الأربعاء المقبل، ضمن تحضيراته لمنافسات الموسم المقبل.
و قرّر الجهاز الفني بقيادة "جورج جيسوس"، أن يخوض الهلال مباراة ودية سادسة في معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
وخاض الهلال، خلال معسكره الحالي، ثلاث مواجهات تجريبية، فاز في اثنتين وخسر واحدة، حيث تغلب على نويشتات النمساوي بسداسية نظيفة، والعربي القطري بهدفين دون رد، فيما خسر الودية أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.
ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال مواجهتين تجريبيتين أمام كومو الإيطالي، 29 يوليو الجاري، وأودينيزي، في الثالث من أغسطس المقبل، طبقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا.
ويستهل الهلال منافسات الموسم بمواجهة الأهلي، يوم 13أغسطس المقبل، لحساب مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.