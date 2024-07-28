الهلال يواجه الدحيل ودياً في النمسا

ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال مواجهتين تجريبيتين أمام كومو الإيطالي، 29 يوليو الجاري، وأودينيزي، في الثالث من أغسطس المقبل، طبقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا.