الأهلي يكسب وديته الأولى أمام الشحانية القطري

تغلب فريق الأهلي على نظيره الشحانية القطري، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن المعسكر التحضيري للفريقين للموسم الجديد 2022- 2023 والذي يُقام في تركيا بمدينة يلوا.
وجاءت ثنائية الأهلي على مدار الشوطين، عبر فراس الغامدي وعبد الله المقرن، فيما سجل الإنجليزي نايل الهدف الوحيد للفريق القطري.
وعمد الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي إلى خوض اللقاء بتشكيلتين مختلفتين، بهدف منح الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين، حيث بدأ المباراة بتشكيلة ضمت: محمد الربيعي، علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، زياد الجهني، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر وسلطان السريحي.
وفي الشوط الثاني، دخل المدرب سيبولدي بتشكيلة مغايرة تكونت من ياسر المسيليم، عبد الرحمن الزهراني، محمد خبراني، ريان حامد، أحمد كسارة، فيليب براداريتش، إياد مدني، حسن العلي، عبد الرحمن غريب، عبد الله المقرن وعمر السومة.
وشهدت مباراة الشحانية والأهلي السعودي تبادل الدروع التذكارية بين مسؤولي الفريقين.
وتبقت 3 مباريات تجريبية للفريق الأهلاوي في معسكره الحالي، الذي يستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل، وستكون أمام بلوزداد الجزائري، والخليج والرائد، قبل العودة إلى جدة لاستكمال التحضيرات لمنافسات دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وسيشارك الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه في النسخة الماضية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر حصوله على المركز الخامس عشر وقبل الأخير بـ32 نقطة.