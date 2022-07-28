الأهلي يكسب وديته الأولى أمام الشحانية القطري

وعمد الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي إلى خوض اللقاء بتشكيلتين مختلفتين، بهدف منح الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين، حيث بدأ المباراة بتشكيلة ضمت: محمد الربيعي، علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، زياد الجهني، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر وسلطان السريحي.