صحف تركية: "الاتحاد" يفاوض الكاميروني فينيست أبو بكر مهاجم النصر السابق

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد في إعادة الكاميروني فينيست أبو بكر لاعب بشكتاش التركي للدوري السعودي، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وذكرت صحيفة "mynet" التركية أن نادي الاتحاد السعودي يفكر في ضم أبو بكر لاعب النصر السابق إلى جانب كريم بنزيما لتدعيم مركز الهجوم في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "Sportx" التركية بأن مسؤولي الاتحاد تواصلوا مع وكيل اللاعب للحصول على معلومات؛ مشيرًا إلى أن هناك شرطًا جزائيًّا لإنهاء عقده يُقَدر بـ6.5 ملايين يورو.
وشددت الصحيفة على أن النادي السعودي على استعداد لدفع هذا المبلغ لإدارة بشيكتاش للحصول على المهاجم الكاميروني خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكان فينيست أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، قد رحل عن صفوف النصر في يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتقل إلى صفوف بشكتاش التركي.