صحف تركية: "الاتحاد" يفاوض الكاميروني فينيست أبو بكر مهاجم النصر السابق

وكان فينيست أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، قد رحل عن صفوف النصر في يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتقل إلى صفوف بشكتاش التركي.