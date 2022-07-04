4 لاعبين من الاتحاد ولاعب من الاتفاق والهلال والأهلي نجوم جوائز "أفضل لاعب" خلال موسم 22/ 2021

كشفت رابطة المحترفين السعوديين أن سبعة لاعبين، أربعة منهم يمثلون نادي الاتحاد، ولاعب من الهلال والاتفاق والأهلي، حصلوا على جائزة "أفضل لاعب" خلال موسم 22/ 2021.
وحصل 4 لاعـبـيـن مـن الاتـحاد، هم (أحمد حجازي، كوناردو، رومارينهو وعبدالرزاق حمدالله)، ولاعب الاتفاق نعيم سليتي، والنيجيري إيغالو لاعب الهلال، وعبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، على جوائز "أفضل لاعب" خلال موسم 22/ 2021.
ونجح المحترف التونسي في صفوف الاتفاق النجم نعيم سليتي في حصد الجائزة في ثلاث مناسبات؛ ليكون أكثر لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ينال جائزة الأفضلية عن أشهر "نوفمبر، مايو ويوليو".
ونال النيجيري أودين إيغالو لاعب فريق الهلال جائزة أفضل لاعب عن شهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للجولات (الـ23 – الـ24 –الـ25).
وحصل المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد على جائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير عن الجولات (الـ19 – الـ20 - الـ21 - الـ22). وأما زميله بالفريق البرازيلي رومارينهو داسيلفا فقد حصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير عن الجولات (الـ14 – الـ 15 - الـ16 – الـ 17 - الـ 18).
علمًا بأن الجولتين الـ14 – الـ15 من شهر ديسمبر قد تم دمجهما مع جائزة شهر يناير.
فيما فاز النجم عبدالرحمن غريب لاعب نادي الأهلي بجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر لأفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات (الـ8، الـ9، الـ10).
وحصد البرازيلي إيغور كورنادو نجم نادي الاتحاد جائزة الأفضلية عن شهر سبتمبر لأفضل لاعب في دوري المحترفين عن الجولات الـ4 والـ5 والـ6 والـ7.
وكان المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد أول لاعب في هذا الموسم يحصد جائزة الأفضلية، وذلك عن شهر أغسطس للجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.