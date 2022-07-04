4 لاعبين من الاتحاد ولاعب من الاتفاق والهلال والأهلي نجوم جوائز "أفضل لاعب" خلال موسم 22/ 2021

وكان المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد أول لاعب في هذا الموسم يحصد جائزة الأفضلية، وذلك عن شهر أغسطس للجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.