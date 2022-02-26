رياضة

4 مباريات لاستكمال الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.. تعرَّف عليها

4 مباريات لاستكمال الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.. تعرَّف عليها
محمد السيد
محمد السيد

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ تُقام أربع مباريات على النحو الآتي:

الباطن - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ3:50م بتوقيت الرياض على ملعب الباطن في حفر الباطن.

يدخل الباطن اللقاء وفي جعبته 19 نقطة، فيما يملك الفيصلي 21 نقطة.

الطائي - التعاون

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ4:10 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

يدخل الطائي اللقاء وفي جعبته 25 نقطة، فيما يملك التعاون 22 نقطة.

الفتح - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

يدخل الفتح اللقاء وفي جعبته 21 نقطة، فيما يملك الاتفاق 20 نقطة.

الفيحاء - الشباب

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ8:40 بتوقيت الرياض على ملعب المجمعة في المجمعة.

يدخل الفيحاء اللقاء وفي جعبته 27 نقطة، فيما يملك الشباب 40 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
دوري المحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.