4 مباريات لاستكمال الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.. تعرَّف عليها

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ تُقام أربع مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ3:50م بتوقيت الرياض على ملعب الباطن في حفر الباطن.
يدخل الباطن اللقاء وفي جعبته 19 نقطة، فيما يملك الفيصلي 21 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ4:10 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
يدخل الطائي اللقاء وفي جعبته 25 نقطة، فيما يملك التعاون 22 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.
يدخل الفتح اللقاء وفي جعبته 21 نقطة، فيما يملك الاتفاق 20 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ8:40 بتوقيت الرياض على ملعب المجمعة في المجمعة.
يدخل الفيحاء اللقاء وفي جعبته 27 نقطة، فيما يملك الشباب 40 نقطة.