4 منتخبات سعودية تفتتح مشاركاتها في خليجي الكويت 3 .. غدًا الاثنين

فيما تشارك العداءة رؤى السليماني في نهائي سباق 100م حواجز عند الرابعة عصرًا، وتخوض الواثبة سجى جلال في مسابقتي الوثب الطويل ورمي الجلة عند الـ4:20، وفي التوقيت نفسه تشارك العداءة مزنة النصار في نهائي سباق 10 آلاف متر، وتوجد ياسمين الدباغ في سباق 100م عند الرابعة والنصف عصرًا، وتوجد زميلتها لجين الحميد في المجموعة الثانية لسباق 100م عند الخامسة عصرًا.