4 منتخبات سعودية تفتتح مشاركاتها في خليجي الكويت 3 .. غدًا الاثنين

تنطلق غدًا الاثنين منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى الـ31 من مايو الحالي بمشاركة كل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتفتتح المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة عبر المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للرجال والسيدات، وكذلك المنتخب السعودي لألعاب القوى للرجال والسيدات.
يلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات المنتخب البحريني عند الثانية ظهرًا على صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح، فيما يواجه المنتخب الأول لكرة قدم الصالات للرجال نظيره البحريني عند الرابعة والنصف عصرًا.
وفي منافسات ألعاب القوى التي يستضيفها مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان، يشارك العداء عبدالله أبكر في تصفيات سباق 100م عند التاسعة صباحًا، فيما يوجد يوسف مسرحي ومازن الياسين في تصفيات 400م عند التاسعة والنصف صباحًا.
فيما تشارك العداءة رؤى السليماني في نهائي سباق 100م حواجز عند الرابعة عصرًا، وتخوض الواثبة سجى جلال في مسابقتي الوثب الطويل ورمي الجلة عند الـ4:20، وفي التوقيت نفسه تشارك العداءة مزنة النصار في نهائي سباق 10 آلاف متر، وتوجد ياسمين الدباغ في سباق 100م عند الرابعة والنصف عصرًا، وتوجد زميلتها لجين الحميد في المجموعة الثانية لسباق 100م عند الخامسة عصرًا.
ويبحث الواثبان حسين آل حزام وأحمد الياسين عن تحقيق إحدى ميداليات مسابقة القفز بالزانة عندما يشاركان في نهائي المسابقة الساعة السابعة مساءً.
ويشارك الرامي محمد تولو في نهائي مسابقة دفع الجلة عند السابعة مساءً، فيما يبحث الواثبان حمود العلواني ومحمد اليامي عن الفوز بإحدى ميداليات الوثب الطويل الذي يجري عند الـ7:15 مساءً.
كما يشارك الرامي علي عبدالغني في مسابقة رمي الرمح عند الساعة 7:20 من مساء الغد، على أن يختتم منافسات اليوم الأولى؛ العداء يوسف عسيري بوجوده في نهائي سباق 10 آلاف متر عند السابعة والنصف مساءً.
فيما يؤدي أخضر الرماية عند التاسعة والنصف من صباح الغد المران الرسمي لفريق الشوزن وفريق البندقية الهوائية 10م وفريق البندقية 50م للثلاثة أوضاع في ميدان الرماية بالكويت.
وكانت المنتخبات السعودية قد أنهت تدريباتها اليوم التي أجرتها على المنشآت المخصصة للدورة.